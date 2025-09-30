https://news.day.az/azerinews/1784351.html Rəsmi Bakıdan Trampın Qəzza münaqişəsinin həlli planına REAKSİYA Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ Prezidenti Donald Tramp tərəfindən irəli sürülən Qəzza Münaqişəsinin Həllinə dair Hərtərəfli Planın elan olunmasını alqışlayır. Bu barədə Day.Az Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir. "Dayanıqlı və ədalətli sülh səmimi öhdəlik, qarşılıqlı etimad və beynəlxalq hüquqa hörmət tələb edir.
Rəsmi Bakıdan Trampın Qəzza münaqişəsinin həlli planına REAKSİYA
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ Prezidenti Donald Tramp tərəfindən irəli sürülən Qəzza Münaqişəsinin Həllinə dair Hərtərəfli Planın elan olunmasını alqışlayır.
Bu barədə Day.Az Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
"Dayanıqlı və ədalətli sülh səmimi öhdəlik, qarşılıqlı etimad və beynəlxalq hüquqa hörmət tələb edir. Məhbusların və girovların dəyişdirilməsi, eləcə də əhalinin humanitar ehtiyaclarının qarşılanması uzunmüddətli sabitlik və siyasi həll yolunun açılması üçün vacibdir. Yalnız dialoq və xoş məram vasitəsilə , iki dövlət prinsipli həll yolu əsas götürülməklə, dayanıqlı bir razılaşma əldə edilə bilər,",- deyə bəyanatda deyilir.
