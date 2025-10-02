Ölkə iqtidadiyyatında tikinti sektorunun özünəməxsus yeri var

Ölkə iqtidadiyyatının inkişafında tikinti sektorunun özünəməxsus yeri var.

Day.Az xəbər verir ki, bunu Prezident Administrasiyasının İqtisadi siyasət və sənaye məsələləri şöbəsinin sektor müdiri Vüsal Şıxəliyev KOBİA-nın təşkilatçılığı ilə keçirilən "Tikintiyə və istismara icazələrin alınması üçün tələb olunan vaxt və xərclərlə bağlı mövcud vəziyyət və onların optimallaşdırılması ilə bağlı imkanlar" mövzusunda ictimai müzakirədə çıxışı zamanı deyib.

O bildirib ki, dövlət-biznes dialoqu formatında özəl sektorun inkişafı və ictimai dinləmələrin keçirilməsi çox əhəmiyyətlidir:

"Hökumət nümayəndələri tərəfindən də bu istiqamətdə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə təkliflərin verilməsi çox vacibdir.

Xərclərin şəffaflaşdırılması, əlçatanlılığı və optimallaşdırılması əsas hədəflərdən biridir".