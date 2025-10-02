Ölkə iqtidadiyyatında tikinti sektorunun özünəməxsus yeri var - Vüsal Şıxəliyev
Ölkə iqtidadiyyatının inkişafında tikinti sektorunun özünəməxsus yeri var.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Prezident Administrasiyasının İqtisadi siyasət və sənaye məsələləri şöbəsinin sektor müdiri Vüsal Şıxəliyev KOBİA-nın təşkilatçılığı ilə keçirilən "Tikintiyə və istismara icazələrin alınması üçün tələb olunan vaxt və xərclərlə bağlı mövcud vəziyyət və onların optimallaşdırılması ilə bağlı imkanlar" mövzusunda ictimai müzakirədə çıxışı zamanı deyib.
O bildirib ki, dövlət-biznes dialoqu formatında özəl sektorun inkişafı və ictimai dinləmələrin keçirilməsi çox əhəmiyyətlidir:
"Hökumət nümayəndələri tərəfindən də bu istiqamətdə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə təkliflərin verilməsi çox vacibdir.
Xərclərin şəffaflaşdırılması, əlçatanlılığı və optimallaşdırılması əsas hədəflərdən biridir".
