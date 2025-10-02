https://news.day.az/azerinews/1784944.html Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh bütün region üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir - Avropa Şurasının Baş katibi Ermənistan və Azərbaycan arasında gedən sülh prosesindəki irəliləyiş bütün regionda sabitliyin və sülhün təmin olunması üçün yeni imkanlar yaradır. Day.Az xəbər verir ki, bunu Avropa Şurasının Baş katibi Alen Berse Trend-in Danimarkaya ezam olunmuş xüsusi müxbirinin sualını cavablandırarkən deyib.
"Bu təkcə iki ölkə üçün yox, həm də bütün Cənubi Qafqaz üçün, bütövlükdə bütün Avropa üçün vacibdir. Sülh prosesinin inkişaf etməyə davam etməsi, əhaliyə müsbət perspektivlər gətirməsi bizim hamımız üçün son dərəcə vacibdir", -deyə o bildirib.
