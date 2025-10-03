https://news.day.az/azerinews/1785315.html Ofeliya Şabanova boşandı? - "Özü boyda başına daş düşsün..." Müğənni Ofelya Şabanovanın boşanması barədə xəbər yayılıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə verilişlərin birinə qatılan sənətçiyə məlumat verilib. Özündən çıxan sənətçi əri ilə haqqındakı xəbərə sərt reaksiya verib: "Boşanma xəbərini çıxaran yalançının özü boyda başına daş düşsün. Başqa nə deyim?
Müğənni Ofelya Şabanovanın boşanması barədə xəbər yayılıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə verilişlərin birinə qatılan sənətçiyə məlumat verilib.
Özündən çıxan sənətçi əri ilə haqqındakı xəbərə sərt reaksiya verib:
"Boşanma xəbərini çıxaran yalançının özü boyda başına daş düşsün. Başqa nə deyim? Ceyhun indi də buradadır. Bu yalan kimə lazımdır? Nə tez bir həftəyə boşanıb, barışdıq biz? Belə yalanlar xoşlamıram. Mən kiməm ki, ondan küsüb-barışam? O nə deməkdir? Xahiş edirəm, mənə belə suallar verməyin".
Qeyd edək ki, daha sonra müğənni əsəbiləşərək verilişdən gedib.
