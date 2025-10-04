https://news.day.az/azerinews/1785526.html Bakıda "Santafe" alışdı - VİDEO Bakıda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, paytaxtda "Hyundai Santafe" markalı avtomobil alışıb. Avtomobilin hansı səbəbdən yanmasına dair məlumat yoxdur. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.
Bakıda "Santafe" alışdı - VİDEO
Bakıda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, paytaxtda "Hyundai Santafe" markalı avtomobil alışıb.
Avtomobilin hansı səbəbdən yanmasına dair məlumat yoxdur. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.
