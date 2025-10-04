Bakıda "Santafe" alışdı

Bakıda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, paytaxtda "Hyundai Santafe" markalı avtomobil alışıb.

Avtomobilin hansı səbəbdən yanmasına dair məlumat yoxdur. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.