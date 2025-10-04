İki illik ailəsi

Türkiyəli məşhur müğənni Melek Mosso əridən ayrılıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə özü məlumat verib.

Hhəyat yoldaşı Serkan Sağdıçdan boşanan sənətçi bunları deyib:

"2 ildən çoxdur ki sevgi və hörmət ilə davam etdirdiyimiz evliliyimizi fikir ayrılıqları səbəbi ilə sonlandırmağa qərar verdik. Bundan sonra da bir-birimizə dəstək olmağa və gözəl xatirələrlə xatırlamağa davam edəcəyik. Göstərdiyiniz anlayış və  hörmət üçün təşəkkür edirik".