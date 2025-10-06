https://news.day.az/azerinews/1785962.html "Xanımımın ayaqlarını yuyaram, üstəlik masaj da edərəm" - VİDEO Müğənnilər Musa Musayev və Təranə Qumral efirlərin birində qonaq olublar Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, şou-biznesin ən romantik cütlüyünün sevgi etirafı yenidən gündəm olub. Belə ki, Musa Musayevin açıqlaması müzakirələr yaradıb: "Mən icazə vermərəm Təranə xanım ayağımı yusun. Mən onun ayağını yuyaram.
"Xanımımın ayaqlarını yuyaram, üstəlik masaj da edərəm" - VİDEO
Müğənnilər Musa Musayev və Təranə Qumral efirlərin birində qonaq olublar
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, şou-biznesin ən romantik cütlüyünün sevgi etirafı yenidən gündəm olub.
Belə ki, Musa Musayevin açıqlaması müzakirələr yaradıb:
"Mən icazə vermərəm Təranə xanım ayağımı yusun. Mən onun ayağını yuyaram. Üstəlik masaj da edərəm. Ayağı ağrayırsa, lazım gəldikdə müdaxilə edib yumalıyam. Xanımı elə sevməlisən ki, onun ayağını da yumalısan".
