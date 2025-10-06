"Xanımımın ayaqlarını yuyaram, üstəlik masaj da edərəm"

Müğənnilər Musa Musayev və Təranə Qumral efirlərin birində qonaq olublar

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, şou-biznesin ən romantik cütlüyünün sevgi etirafı yenidən gündəm olub.

Belə ki, Musa Musayevin açıqlaması müzakirələr yaradıb:

"Mən icazə vermərəm Təranə xanım ayağımı yusun. Mən onun ayağını yuyaram. Üstəlik masaj da edərəm. Ayağı ağrayırsa, lazım gəldikdə müdaxilə edib yumalıyam. Xanımı elə sevməlisən ki, onun ayağını da yumalısan". 