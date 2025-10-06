https://news.day.az/azerinews/1785963.html Taksi sürücüsü yolda təhlükə saçdı - VİDEO Paytaxtda taksi sürücüsünün təhlükəli hərəkətləri sərnişin tərəfindən kameraya alınıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sərnişinin qeydə aldığı görüntüyə görə, sürücü maşını idarə edərkən bədənini yan tərəfə əyərək sanki yuxulayırmış kimi davranıb. Nəticədə avtomobil yolda dəfələrlə səkiyə çırpılıb.
Taksi sürücüsü yolda təhlükə saçdı - VİDEO
Paytaxtda taksi sürücüsünün təhlükəli hərəkətləri sərnişin tərəfindən kameraya alınıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sərnişinin qeydə aldığı görüntüyə görə, sürücü maşını idarə edərkən bədənini yan tərəfə əyərək sanki yuxulayırmış kimi davranıb.
Nəticədə avtomobil yolda dəfələrlə səkiyə çırpılıb.
Hadisə zamanı xəsarət alan olmasa da, sərnişin təhlükəli vəziyyəti sosial şəbəkədə paylaşıb və sürücünün məsuliyyətsiz hərəkətlərini nümayiş etdirib. Onun hansı səbəbdən belə davranmasına dair sosial şəbəkədə müxtəlif şərhlər yazılıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре