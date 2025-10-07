https://news.day.az/azerinews/1786134.html TDT-nin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısı keçirilir - FOTO Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısı keçirilir. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, iclas TDT Dövlət Başçıları Şurasının Qəbələdə keçiriləcək 12-ci Zirvə görüşü çərçivəsində baş tutur. Xəbər yenilənəcək
