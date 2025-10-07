TDT-nin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısı keçirilir

Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısı keçirilir.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, iclas TDT Dövlət Başçıları Şurasının Qəbələdə keçiriləcək 12-ci Zirvə görüşü çərçivəsində baş tutur.

