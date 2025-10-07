Məktəbli avtobusundan istifadə bir şagirdə neçiyə başa gələcək? - ŞOK RƏQƏMLƏR - VİDEO
6 gündür fəaliyyətə başlayan və cəmi 10 məktəbi əhatə edən məktəb avtobusları layihəsi sosial şəbəkələrdə çoxsaylı narazılıqlara səbəb olub.
Day.Az xəbər verir ki, valideynlər avtobusların aylıq qiymətlərinin baha olduğunu deyirlər. Çünki bir uşaq üçün qiymət aylıq 200-250 manat arasında dəyişir.
Xırdalan şəhərindən - 132-134 nömrəli məktəbə gediş-gəliş olmaqla aylıq qiymət 240 manat təşkil edir.Ay ərzində şagirdlərin ortalama dərsə 20 dəfə gedib gəldiklərini nəzərə alsaq, Xırdalan şəhərində yaşayan şagird üçün günlük 12 manat yol xərci deməkdir. Yasamalda qalan üçün isə günlük 8,4 manat xərc yaranmış olacaq.
Təhsil eksperti Elşən Qafarov deyir ki, bu layihə yalnız əhalinin məhdud qismini əhatə edir.
Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir.
