Terroru maliyyələşdirmədə təqsirləndirilən şəxslərin məhkəmə prosesi keçirilib
Terroru maliyyələşdirmədə təqsirləndirilən Xəqani Ömərov, Anar Salamzadə və Elçin Əzizovun barəsində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində (DTX) başlanılmış cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Nigar İmanovanın sədrliyi ilə keçirilən prosesdə müdafiə tərəfi vəsatətlə çıxış edib.
Xəqani Ömərovun vəkili məhkəmədən hüquqlarını müdafiə etdiyi şəxsə münasibətdə cinayət işinə xitam verilməsini xahiş edib.
Məhkəmə vəsatəti əsassız olduğu üçün təmin etməyib.
Sonra prosesdə şahidlər ifadə veriblər.
Daha sonra iş üzrə şahid qismində cəlb edilmiş 4 nəfərin iştirakı olmadan istintaqa verdikləri ifadələr elan edilib.
Məhkəmə prosesi 28 oktyabrda davam etdiriləcək.
Qeyd edək ki, adıçəkilən şəxslər DTX-nin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində saxlanılıblar. İstintaq orqanı müəyyən edib ki, təqsirləndirilən şəxslər terrorçuluğa dəstək məqsədilə xarici ölkədə fəaliyyət göstərən müəyyən şəxslərə maliyyə vəsaitləri köçürüblər. Təqsirləndirilən şəxslərə qarşı AR Cinayət Məcəlləsinin 214-1-ci (terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi) maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb.
