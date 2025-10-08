Pensiyalarla bağlı yeni qaydalar nəyi dəyişəcək? - VİDEO
"Artıq pensiya ilə bağlı qərarların əldə olunması daha çevik həyata keçiriləcək. Nazirlər Kabineti tərəfindən əmək pensiyaları ilə bağlı təsdiq edilən yeni qaydalar vətəndaşlara elektron hökumət platforması üzərindən bütün prosesləri izləməyə və nəticələri qısa müddətdə əldə etməyə imkan verir".
Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri millət vəkili Vüqar Bayramov deyb.
Bu dəyişikliklər "Əmək pensiyaları haqqında" Qanuna edilən düzəlişlərə əsaslanır və məqsəd sistemin daha çevik və şəffaf işləməsini təmin etməkdir. Millət vəkili Vüqar Bayramov bildirib ki, qərarlar həm təyin, həm də yenidən hesablanma və ya dayandırılma mərhələlərində elektron sistemdə avtomatik paylaşılacaq.
Prosesin elektronlaşdırılması təkcə rahatlıq deyil, həm də şəffaflığın gücləndirilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Dövlət qurumları arasında məlumat mübadiləsi avtomatlaşdırılmaqla, sənəd dövriyyəsindəki gecikmələrin də qarşısı alınacaq. Yeni mexanizm pensiya alan vətəndaşların fərdi hesab məlumatlarının avtomatik yenilənməsinə şərait yaradacaq. Bu da bəzi hallarda pensiya məbləğlərinin artmasına imkan verə bilər.
Yeni qaydalar həm də pensiya təyinatının proaktiv şəkildə həyata keçirilməsini sürətləndirəcək. Əmək fəaliyyəti dayanan vətəndaşlar artıq sistemin özü tərəfindən avtomatik şəkildə pensiya təyin olunması ilə bağlı bildiriş alacaqlar.
Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре