https://news.day.az/azerinews/1786638.html Milli Məclisin plenar iclasının gündəliyi dəyişib Milli Məclisin oktyabrın 10-da keçiriləcək plenar iclasının gündəliyi dəyişib. Day.Az xəbər verir ki, iclasının gündəliyinə təklif olunan məsələlərin sayı 14-dən 13-ə düşüb.
Belə ki, "Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Daxili Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi siyahıdan çıxarılıb.
