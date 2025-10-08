Milli Məclisin plenar iclasının gündəliyi dəyişib

Milli Məclisin oktyabrın 10-da keçiriləcək plenar iclasının gündəliyi dəyişib.

Day.Az xəbər verir ki, iclasının gündəliyinə təklif olunan məsələlərin sayı 14-dən 13-ə düşüb.

Belə ki, "Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Daxili Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi siyahıdan çıxarılıb.