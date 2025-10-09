https://news.day.az/azerinews/1786861.html Əminə Yusifqızı vəfat etdi Xalq artisti Əminə Yusifqızı vəfat edib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, az öncə dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Xalq artistinin sentyabrın 24-ü 89 yaşı tamam olub
