Ağ, sarı, qırmızı yoxsa yaşıl - Hansı soğan ən faydalıdır?
Soğan yalnız yeməklərə dad qatmaqla deyil, həm də sağlamlığa faydaları ilə də vacib tərəvəzlər sırasındadır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ağ, sarı, qırmızı, yaşıl soğan kimi müxtəlif növləri olan bu tərəvəz, hər növü ilə bədən üçün fərqli faydalar təmin edir.
Bəs ən faydalısı hansıdır?
Bütün soğan növləri flavonoidlər (xüsusilə kvertin), kükürd birləşmələri və prebiyotik liflər baxımından zəngindir. Bu maddələr ürək-damar sağlamlığını qoruyur, həzm sistemini gücləndirir və bədəni zərərli bakteriyalara qarşı müdafiə edir.
Mütəxəssislər bildirir ki, yalnız bir növ soğana bağlı qalmaq əvəzinə, müxtəlif rəng və aromalı soğanları birlikdə istifadə etmək daha yüksək fayda verir.
Soğan növləri və xüsusiyyətləri
Sarı soğan: Kəskin dadı və yüksək antioksidant tərkibi ilə tanınır. Xüsusilə kvertin baxımından zəngindir. Ət və qazan yeməklərində həm dad, həm də antioksidant faydası artır.
Ağ soğan: Yüngül şirin aroması ilə seçilir. Antibakterial təsirli fitonsitlər baxımından zəngindir. Salatlarda və Meksika mətbəxində tez-tez istifadə olunur.
Qırmızı soğan: Rəngini antosiyanin birləşməsindən alır. Damar sağlamlığını dəstəkləyir və dəri yaşlanmasını ləngidir. Çiy olaraq salatlarda və marinadlarda istehlak edilə bilər.
Yaşıl soğan: C vitamini, kalium və fol turşusu baxımından zəngindir. İmmuniteti dəstəkləyən təbii əlavə kimi istifadə olunur. Omlet, salat və qarnirdə tez-tez istifadə edilir.
Sağlamlıq faydaları
Antioksidant qoruma: Kvertin və antosiyanin sərbəst radikallarla mübarizə apararaq hüceyrələrin yaşlanmasını ləngidir.
Ürək sağlamlığı: Nizamlı istehlak LDL xolesterolu azaldır və qan təzyiqini balanslaşdırır.
İmmunitet dəstəyi: Fitonsitlər bakteriya və göbələklərin böyüməsini maneə törədir.
Həzm sistemi: İnulin və fruktooligosakkarit prebiyotik liflər bağırsaq florasını dəstəkləyir.
Soğan yüksək təzyiqi tənzimləməyə, immuniteti gücləndirməyə və lif çatışmazlığını aradan qaldırmağa kömək edir. Lakin mədə, xoralar və reflü problemi olan şəxslər təravətli soğan istehlakını məhdudlaşdırmalıdır. Həmçinin, həzm pozğunluğu yaşayanlarda qaz və şişkinlik yarana bilər.
Doğru istehlak tövsiyələri
Soğanı doğradıqdan sonra 10 dəqiqə gözlətmək, içindəki kükürd birləşmələrinin aktivləşməsinə kömək edir.
C vitamini itkisinin qarşısını almaq üçün soğanın bir hissəsi çiy olaraq istehlak edilməlidir.
Sarımsaqla birlikdə istifadə etdikdə hər iki tərəvəz antibakterial və ürək qoruyucu təsiri artırır.
Qoxuya qarşı həssas olanlar, soğanı yaş bıçaqla doğramaq və ya iç pərdəsini çıxarmaqla bu narahatlığı azalda bilər.
Mütəxəssislər bildirir ki, fərqli soğan növlərini bir arada istifadə etmək həm yeməklərə rəng qatır, həm də sağlamlığı dəstəkləyən güclü təbii "dərman" təsiri yaradır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре