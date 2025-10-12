https://news.day.az/azerinews/1787524.html ABŞ-də zavodda partlayış nəticəsində 16 nəfər həlak olub Tennessi ştatında hərbi partlayıcılar istehsal edən "Accurate Energetic Systems" zavodunda baş verən partlayış nəticəsində 16 nəfər həlak olub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" məlumat yayıb. Bildirilib ki, həlak olanların ailələrinə artıq məlumat verilib.
ABŞ-də zavodda partlayış nəticəsində 16 nəfər həlak olub
Tennessi ştatında hərbi partlayıcılar istehsal edən "Accurate Energetic Systems" zavodunda baş verən partlayış nəticəsində 16 nəfər həlak olub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, həlak olanların ailələrinə artıq məlumat verilib.
Müstəntiqlər yanan binada sübutların toplanması üzərində çalışırlar, lakin partlayışın səbəbi hələ müəyyən edilməyib.
Hadisə oktyabrın 10-da səhər saatlarında baş verib. NBC News-un yaydığı peyk görüntülərinə əsasən, zavod binası tamamilə dağılıb və ərazidə yalnız səpələnmiş dağıntılar qalıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре