https://news.day.az/azerinews/1787713.html Bakı metrosunda ölən sərnişinin kimliyi məlum oldu Bakı metrosunda ölən sərnişinin kimliyi məlum olub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, metronun "28 May" stansiyasının ərazisində Bakı şəhər sakini, 1953-cü il təvəllüdlü Dönməz Mehdi oğlu Bəylərov ürək çatışmazlığından ölüb. Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
