Bakı metrosunda ölən sərnişinin kimliyi məlum oldu

Bakı metrosunda ölən sərnişinin kimliyi məlum olub.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, metronun "28 May" stansiyasının ərazisində Bakı şəhər sakini, 1953-cü il təvəllüdlü Dönməz Mehdi oğlu Bəylərov ürək çatışmazlığından ölüb.

Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.