https://news.day.az/azerinews/1787850.html Gümüşün qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib "Comex" birjasında gümüş füçerslərinin (2025-ci ilin dekabrına olan tədarüklər üçün) qiyməti tarixi ən yüksək həddini yeniləyərək, bir troy unsiyası üçün 50 ABŞ dollarını (85 AZN) ötüb keçib. Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, qiymətli metalın dəyəri 5,97% artaraq bir troy unsiyası üçün 50,07 ABŞ dolları (85,12 AZN) təşkil edib. Saat 16:48-ə yaxın isə gümüşün qiyməti artım tempini bir qədər azaldaraq 49,825 dollar (+5,46%) səviyyəsinə enib.
Eyni zamanda, 2025-ci ilin dekabr ayında təhvil veriləcək qızıl fyuçersinin "Comex" birjasındakı qiyməti 4 097,2 dollar (+2,42%) səviyyəsində olub.
