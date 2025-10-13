Qazaxıstanda Ümumdünya İnklüziv Təhsil Konqresi keçiriləcək
Oktyabrın 15-dən 17-dək Almatıda təhsil sahəsində ən böyük beynəlxalq tədbir - Ümumdünya İnklüziv Təhsil Konqresi keçiriləcək.
AZƏRTAC Qazaxıstanın Elm və Ali Təhsil Nazirliyinə istinadla xəbər verir ki, forum inklüziv təhsil sahəsində aparıcı dünya ekspertlərini və təcrübəçiləri bir araya gətirəcək.
Konqresdə 40 ölkədən 1200-dən çox nümayəndənin - nazirlərin, beynəlxalq ekspertlərin, BMT-nin, UNESCO-nun, aparıcı universitetlərin və tədqiqat institutlarının nümayəndələrinin iştirakı gözlənilir.
Tədbirin əsas nəticəsi qlobal miqyasda inklüziv siyasətin gələcək inkişafı üçün strateji istiqamətləri müəyyən edən beynəlxalq sənədin - İnklüziv Təhsil üzrə Almatı Bəyannaməsinin müzakirəsi olacaq.
