Azərbaycan və Qazaxıstan arasında Hökumətlərarası Komissiyanın iclası keçirilir

Bakıda Azərbaycan və Qazaxıstan arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 21-ci İclası keçirilir. Day.Az xəbər verir ki, Komissiyanın həmsədrləri Azərbaycanın Energetika naziri Pərviz Şahbazov və Qazaxıstanın Nəqliyyat naziri Nurlan Sauranbayevdir.
Qeyd edək ki, Azərbaycan və Qazaxıstan arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın 20-ci iclası ötən il Astanada baş tutmuşdu.
