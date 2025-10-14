Azərbaycan və Qazaxıstan arasında Hökumətlərarası Komissiyanın iclası keçirilir

Bakıda Azərbaycan və Qazaxıstan arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 21-ci İclası keçirilir.

Day.Az xəbər verir ki, Komissiyanın həmsədrləri Azərbaycanın Energetika naziri Pərviz Şahbazov və Qazaxıstanın Nəqliyyat naziri Nurlan Sauranbayevdir.

Qeyd edək ki, Azərbaycan və Qazaxıstan arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın 20-ci iclası ötən il Astanada baş tutmuşdu.

