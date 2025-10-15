Ramil Həsən TÜRKPA-nın Baş katibi kimi səlahiyyətlərinin icrasına başlayıb

Sabiq Baş katib Mehmet Süreyya Er TÜRKPA-nın bayrağını yeni seçilən Baş katib Ramil Həsənə təhvil verib.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bununla da Ramil Həsən TÜRKPA-nın Baş katibi kimi səlahiyyətlərinin icrasına başlayıb.

Daha əvvəl xəbər verdiyimiz kimi, Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının (TÜRKPA) 14-cü Plenar iclasında qəbul edilən Assambleyanın 12 iyun 2025-ci il tarixli Qərarına əsasən, Ramil Həsən TÜRKPA-nın Baş katibi seçilib.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, müvafiq qaydaya uyğun olaraq Baş katib səlahiyyətləri rəsmi mərasimlə keçmiş Baş katib Mehmet Süreyya Erdən yeni seçilən Baş katib Ramil Həsənə təhvil verilir.

Rəsmi mərasimdə TÜRKPA-nın bayrağının təhvil verilməsi prosesi həyata keçiriləcək.

Tədbirdə həmçinin təşkilatın gələcək fəaliyyəti ilə bağlı qısa fikir mübadiləsi aparılacaq.