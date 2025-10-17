İnternet niyə zəifdir? - SƏBƏBİ BİLİNDİ
Son günlər Bakı, Abşeron və Sumqayıt şəhərlərində internetin keyfiyyəti ilə bağlı yaranan problemlər, həqiqətən də ciddi narahatlıq doğurur. İstifadəçilərin sözlərinə görə, sürətin zəifləməsi və kəsilmələr həm iş, həm də təhsil sahəsində ciddi çətinliklər yaradır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu xüsusilə onlayn dərslər və evdən iş rejimi üçün əhəmiyyətlidir.
Yasamal rayonu üzrə də eyni problemlər müşahidə olunur. İnternetin qeyri-sabitliyi müxtəlif məsələlərə yol aça bilər: onlayn görüşlərdə əlaqə problemləri, video zənglərin keyfiyyətsiz olması, işlərin və dərslərin pozulması kimi.
İKT Agentliyinin açıqlamasına görə, əksər hallarda paylayıcı nöqtələrdəki ölçmələr normal sürət göstərir. Ancaq ev içindəki zəif internetin səbəbi çox zaman istifadəçinin avadanlığından və ya provayderin texniki imkanlarından asılı ola bilər.
Bundan başqa, belə hallarda istifadəçilər provayderləri ilə əlaqə saxlayaraq, məsələnin tez bir zamanda həlli üçün tələb edilən addımları atmağa çalışmalıdırlar.
