"Müğənniyə ərə gedəcəkdim, anam icazə vermədi"
Müğənni Mənzurə Musayeva qonaq olduğu verilişində şəxsi həyatı ilə bağlı maraqlı etiraflar səsləndirib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi canlı efirdə ilk dəfə evlənmək planlarından danışaraq bildirib ki, vaxtilə ailə həyatı qurmağa hazırlaşdığı şəxs də müğənni olub. Lakin toyun baş tutmasına son anda ailəsinin etirazı mane olub.
Müğənni sözlərinə belə davam edib:
"Mənim çox yaxşı qismətim vardı, amma ailəm razı olmadı. Beləcə, toy baş tutmadı."
Mənzurə Musayevanın bu açıqlaması sosial şəbəkələrdə izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb və müzakirələrə səbəb olub.
