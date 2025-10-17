https://news.day.az/azerinews/1788963.html “Eternity-2025” təliminin ilk mərhələsi başa çatıb - FOTO Türkiyə Respublikasının Qars vilayətində keçirilən "Eternity-2025" kompüter dəstəkli komanda qərargah təliminin ilk mərhələsi başa çatıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə nazirliyi məlumat yayıb.
“Eternity-2025” təliminin ilk mərhələsi başa çatıb - FOTO
Türkiyə Respublikasının Qars vilayətində keçirilən "Eternity-2025" kompüter dəstəkli komanda qərargah təliminin ilk mərhələsi başa çatıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə nazirliyi məlumat yayıb.
Ordu qərargahında təşkil olunan kompüter dəstəkli komanda qərargah təlimində ordumuzun hərbi qulluqçuları və Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin (SOMDA) əməkdaşları qarşıya qoyulan təlim tapşırıqlarını uğurla icra ediblər.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре