Bakıda turist bulvarda üzdü

Bakı bulvarından hər kəsin diqqətini çəkən görüntülər yayılıb. 

Day.Az xəbər verir ki, görüntülərdə qadın turistin Xəzər dənizində üzdüyü əks olunub. Görüntülər sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub. 

Həmin anları təqdim edirik: 