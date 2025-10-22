https://news.day.az/azerinews/1790046.html Bakıda turist bulvarda üzdü - VİDEO Bakı bulvarından hər kəsin diqqətini çəkən görüntülər yayılıb. Day.Az xəbər verir ki, görüntülərdə qadın turistin Xəzər dənizində üzdüyü əks olunub. Görüntülər sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub. Həmin anları təqdim edirik:
Bakıda turist bulvarda üzdü - VİDEO
Bakı bulvarından hər kəsin diqqətini çəkən görüntülər yayılıb.
Day.Az xəbər verir ki, görüntülərdə qadın turistin Xəzər dənizində üzdüyü əks olunub. Görüntülər sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub.
Həmin anları təqdim edirik:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре