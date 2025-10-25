"Art Weekend" çərçivəsində Maqsud İbrahimbəyov Yaradıcılıq Mərkəzində “Püstə ağacı: yaddaşın kökləri” adlı multidissiplinar layihə təqdim olunacaq - VİDEO
31 oktyabr - 2 noyabr tarixlərində Bakıda "Bakıya Uçuş. İncəsənət Həftəsonu. Gələcəyi İNDİ Duy" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW) adlı möhtəşəm incəsənət festivalı keçiriləcək. Festival incəsənət, mədəniyyət və ekologiyanı birləşdirən genişmiqyaslı layihədir.
Day.Az xəbər verir ki, layihə Heydər Əliyev Fondu və IDEA İctimai Birliyinin təşkilatçılığı, Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin tərəfdaşlığı ilə gerçəkləşdirilir.
Layihənin müəllifi və təşəbbüskarı Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi Leyla Əliyevadır.
Bu immersiv layihə Bakını müasir yaradıcılıq, dialoq və kəşflərin canlı səhnəsinə çevirəcək. Festivalda xüsusi diqqət okeanlar və dənizlərdəki ekoloji vəziyyətə incəsənət dili vasitəsilə yönəldiləcək.
Festivalın əsas mövzusu həyatın, yenilənmənin və dayanıqlı inkişafın rəmzi olan sudur. Su - davamlılığın, yenilənmənin və ümumi yaddaşın simvolu kimi "Art Weekend"in əsas elementi seçilib.
Festival çərçivəsində keçiriləcək tədbirlərdən biri Maqsud İbrahimbəyov Yaradıcılıq Mərkəzində baş tutacaq. Burada "Püstə ağacı: yaddaşın kökləri" ("Püstə ağacı: Üç həyat damlası / The Pistachio Tree: Three Drops of Life") adlı multidissiplinar layihə təqdim olunacaq.
Xalq yazıçısı, Dövlət mükafatı laureatı Maqsud İbrahimbəyovun (1935-2016) hekayəsi əsasında hazırlanan tamaşa insan və ağac haqqında dözümlülük, yaddaş və ümid rəmzi olan bir hekayəni danışır. Bu, kök, zaman və insanın daxili işığını qorumaq bacarığı haqqında bir hekayədir.
Monospektakldə Azərbaycanın Əməkdar artisti Şövqi Hüseynov çıxış edəcək.
Maqsud İbrahimbəyov Yaradıcılıq Mərkəzinin direktoru Anna İbrahimbəyova qeyd edib:
"Layihə üç elementi - incəsənət, ənənə və təbiəti birləşdirərək vahid bədii məkan yaradır. Burada keçmiş və gələcək püstə ağacı simvolunda qovuşur - bu ağac az su olan yerlərdə belə yaşamağı və çətin şəraitdə həyatı qorumağı bacarır.
Ədəbiyyatı, ənənələri və ekologiyanı bir araya gətirən "Püstə ağacı: yaddaşın kökləri" layihəsi bu ideyanı ifadə edir: Keçmişin mədəniyyətini qoruyaraq, biz gələcəyin təbiətinə cavabdehik".
"Püstə" xalçası, "Azərxalça" ustaları tərəfindən toxunaraq, mədəni köklərin və milli ənənələrin obrazı kimi təqdim olunacaq. Onun naxışları hekayənin mövzusu ilə səsləşərək ədəbiyyat, sənətkarlıq və Azərbaycan mədəniyyətini birləşdirəcək.
Bundan əlavə, İçərişəhərdə Maqsud İbrahimbəyov Yaradıcılıq Mərkəzinin qarşısında püstə ağacı əkiləcək. Bu ağac, təbiətə və suya qayğı ilə yanaşmanın canlı rəmzidir. Bu jest, bədii ideyanı əmələ çevirərək, insanı, incəsənəti və təbiəti eyni nəfəsdə birləşdirəcək.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре