https://news.day.az/azerinews/1790933.html PKK-dan Türkiyə ilə bağlı vacib AÇIQLAMA PKK terror qruplaşması Türkiyədən tamamilə çəkildiyini elan edib. APA xəbər verir ki, terror təşkilatı PKK, təşkilatın lideri Abdullah Öcalanın çağırışı ilə 12-ci Qurultayında qəbul etdiyi qərarlar əsasında özünü buraxdığını və Türkiyədən tamamilə çəkildiyini açıqlayıb. /
PKK-dan Türkiyə ilə bağlı vacib AÇIQLAMA
PKK terror qruplaşması Türkiyədən tamamilə çəkildiyini elan edib.
APA xəbər verir ki, terror təşkilatı PKK, təşkilatın lideri Abdullah Öcalanın çağırışı ilə 12-ci Qurultayında qəbul etdiyi qərarlar əsasında özünü buraxdığını və Türkiyədən tamamilə çəkildiyini açıqlayıb. /
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре