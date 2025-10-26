PKK-dan Türkiyə ilə bağlı vacib

PKK terror qruplaşması Türkiyədən tamamilə çəkildiyini elan edib.

APA xəbər verir ki, terror təşkilatı PKK, təşkilatın lideri Abdullah Öcalanın çağırışı ilə 12-ci Qurultayında qəbul etdiyi qərarlar əsasında özünü buraxdığını və Türkiyədən tamamilə çəkildiyini açıqlayıb. /