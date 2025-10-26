https://news.day.az/azerinews/1791011.html Heyvan bazarlarındakı məhdudiyyət nə vaxta kimi davam edəcək? - VİDEO Bu gündən heyvan bazarları bağlanır. Day.Az Xəzər TV-yə istinadən bildirir ki, ölkədə fəaliyyət göstərən heyvan bazarları müvəqqəti olaraq fəaliyyətini dayandırıb. Qəssab və satıcıların sözlərinə görə, heyvan bazarına qoyulan məhdudiyyət kəsim mətəqələrinə də təsir edib. Alış da xeyli azalıb. Cəlilabadda da eyni vəziyyət hökm sürür.
Bu gündən heyvan bazarları bağlanır.
Day.Az Xəzər TV-yə istinadən bildirir ki, ölkədə fəaliyyət göstərən heyvan bazarları müvəqqəti olaraq fəaliyyətini dayandırıb.
Qəssab və satıcıların sözlərinə görə, heyvan bazarına qoyulan məhdudiyyət kəsim mətəqələrinə də təsir edib. Alış da xeyli azalıb.
Cəlilabadda da eyni vəziyyət hökm sürür.
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən "Xəzər Xəbər"ə verilən məlumata görə, hələ ki bazarlarda profilaktik tədbirlər görülür.
