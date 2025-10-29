https://news.day.az/azerinews/1791645.html Azərbaycan Rotterdam Konvensiyasına qoşulub Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın "Beynəlxalq ticarətdə müəyyən təhlükəli kimyəvi maddələr və pestisidlər üzrə qabaqcadan əsaslandırılmış razılıq proseduru haqqında Rotterdam Konvensiyası"na qoşulması barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu imzalayıb. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, qanunda qeyd olunub:
"Azərbaycan Respublikası 1998-ci il sentyabrın 10-da Rotterdam şəhərində imzalanmış "Beynəlxalq ticarətdə müəyyən təhlükəli kimyəvi maddələr və pestisidlər üzrə qabaqcadan əsaslandırılmış razılıq proseduru haqqında Rotterdam Konvensiyası"na qoşulsun".
