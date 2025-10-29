Övladı olmayan meyxanaçının azyaşlı uşağa baxışları gündəm oldu - VİDEO
Tanınmış meyxanaçı Rüfət Nasosnu sosial mediada yayılan yeni görüntüləri ilə gündəmə gəlib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, kadrda sənətçinin bir azyaşlı uşağa baxış tərzi izləyicilərin diqqətini çəkib və müzakirələrə səbəb olub.
Sosial şəbəkə istifadəçiləri meyxanaçının həmin anlarda duyğulanmış halını fərqli cür şərh ediblər. Bir çox izləyici Rüfətin övladı olmamasına baxmayaraq uşaqlara qarşı isti münasibətini təqdir edib, digərləri isə görüntülərin emosional təsirindən danışıb.
Hazırda video müxtəlif platformalarda minlərlə baxış toplayıb və meyxanaçının səmimi davranışı izləyicilər tərəfindən "dərin hisslərin əks-sədası" kimi qiymətləndirilib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре