Cəbrayılda “Şəfəq” GES-ə çıxışı təmin edən avtomobil yolu salınır
Hacıqabul-Bəhrəmtəpə-Erministan Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 197-ci kilometrindən Cəbrayıl rayonu ərazisində inşa olunan "Şəfəq" Günəş Elektrik Stansiyasına gedən avtomobil yolu IV texniki dərəcəyə uyğun inşa edilir.
Trend-in Qarabağ bürosu xəbər verir ki, yolun ümumi uzunluğu 11,5 kilometrdir.
Bildirilir ki, iki hərəkət zolağından ibarət yolun eni 6 metrdir. Bu yolun inşası ötən ilin dekabrında Azərbaycan Prezidentinin imzaladığı Sərəncama əsasən həyata keçirilib.
Qeyd edək ki, yeni yolun istifadəyə verilməsi bu istiqamətdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin təhlükəsizliyinə, əhalinin rahat gediş-gəlişinin təmin edilməsinə öz töhfəsini verəcək.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре