Sürücünün bu hərəkəti dəhşətli qəzanın qarşısını aldı - VİDEO
Yollarda baş verən ağır qəzalarda çox zaman iki amil eyni anda özünü göstərir - bir sürücünün yüksək sürətlə hərəkət etməsi, digərinin isə manevri diqqətsiz şəkildə yerinə yetirməsi. Bu cür hallarda birinin məsuliyyətsizliyi, digərinin ehtiyatsızlığı ilə birləşəndə, nəticə adətən ağır olur.
Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, diqqətsiz edilən manevr sürücünün ətrafdakı vəziyyəti tam qiymətləndirməməsi, güzgülərdən istifadə etməməsi, zolaq və ya dönmə qaydalarına əməl etməməsi deməkdir: "Yüksək sürətlə gələn nəqliyyat vasitəsi isə bu ani səhvə reaksiya verməyə vaxt tapmır və qəza qaçılmaz olur.
Unutmayaq: birinin diqqətsizliyi, digərinin sürəti - bir anda həyatları dəyişə bilər.
Yolda hər hərəkət düşünülmüş olmalı, hər qərar məsuliyyətlə verilməlidir".
