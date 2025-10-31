https://news.day.az/azerinews/1792274.html ABŞ-nin Avropa İttifaqının genişlənməsi ilə bağlı konkret mövqeyi yoxdur - Dövlət departamenti ABŞ Avropa İttifaqının (Aİ) mümkün genişlənməsi ilə bağlı konkret mövqeyə malik deyil və bunu birliyin daxili işi hesab edir. Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamenti açıqlama verib.
ABŞ-nin Avropa İttifaqının genişlənməsi ilə bağlı konkret mövqeyi yoxdur - Dövlət departamenti
ABŞ Avropa İttifaqının (Aİ) mümkün genişlənməsi ilə bağlı konkret mövqeyə malik deyil və bunu birliyin daxili işi hesab edir.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamenti açıqlama verib.
"Dövlət Departamenti hesab edir ki, üçüncü ölkələrin Aİ-yə üzvlüyünə - namizəd ölkələrin və mövcud üzv dövlətlərin özləri qərar verir",- deyə departamentdən "Euronews" telekanalına bildirilib.
Bundan əlavə, bir neçə ekspert qeyd edib ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp, öz sələflərindən fərqli olaraq, Aİ-nin genişlənməsində maraqlı deyil.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре