https://news.day.az/azerinews/1792688.html Nazirlikdən əhaliyə partlayış səsləri ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ Pirəkəşkül və Ağdərədə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək. Bu barədə Day.Az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.
Nazirlikdən əhaliyə partlayış səsləri ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ
Pirəkəşkül və Ağdərədə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək.
Bu barədə Day.Az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilir ki, 3-7 noyabr tarixlərində istismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız olan döyüş sursatlarının təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla Pirəkəşkül qəsəbəsi yaxınlığındakı poliqonda, həmçinin Ağdərə rayonu ərazisindəki təlim mərkəzində məhv edilməsi prosesi həyata keçiriləcək.
"Partlayış səsləri ilə əlaqədar əhalini təşvişə düşməməyə çağırır və narahatlığa heç bir əsasın olmadığını diqqətə çatdırırıq", - məlumatda qeyd olunub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре