https://news.day.az/azerinews/1792940.html Bu ilin oktyabrında xüsusi şərtlərlə əmək pensiyası alanların sayı açıqlanıb 2025-ci ilin oktyabr ayı ərzində xüsusi şərtlərlə əmək pensiyası alanların sayı 149 564 nəfər olub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə DSMF məlumat yayıb. Bildirilir ki, onların 113 248 nəfəri yaşa, 14 180 nəfəri əlilliyə, 22 136 nəfəri isə ailə başçısını itirməyə görə pensiya alıb.
Bu ilin oktyabrında xüsusi şərtlərlə əmək pensiyası alanların sayı açıqlanıb
2025-ci ilin oktyabr ayı ərzində xüsusi şərtlərlə əmək pensiyası alanların sayı 149 564 nəfər olub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə DSMF məlumat yayıb.
Bildirilir ki, onların 113 248 nəfəri yaşa, 14 180 nəfəri əlilliyə, 22 136 nəfəri isə ailə başçısını itirməyə görə pensiya alıb.
Qeyd edək ki, 2024-cü ilin oktyabr ayında xüsusi şərtlərlə əmək pensiyası alanların sayı 145 685 nəfər olub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре