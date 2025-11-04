https://news.day.az/azerinews/1793189.html PSJ-nin gənc futbolçusu Avropada ilin ən yaxşısı seçildi Avropada ilin ən yaxşı gənc oyunçusuna verilən "Golden Boy" mükafatının qalibi müəyyənləşib. Day.Az xəbər verir ki, PSJ-də çıxış edən Dezire Due mükafatın qalibi olub. Bu barədə mükafatın təsisçisi olan "Tuttosport" nəşri məlumat yayıb.
Avropada ilin ən yaxşı gənc oyunçusuna verilən "Golden Boy" mükafatının qalibi müəyyənləşib.
Day.Az xəbər verir ki, PSJ-də çıxış edən Dezire Due mükafatın qalibi olub. Bu barədə mükafatın təsisçisi olan "Tuttosport" nəşri məlumat yayıb.
Fransa millisinin üzvü olan 20 yaşlı vinger ötən mövsüm PSJ-nin heyətində bütünn turnirlərdə meydana çıxdığı 61 rəsmi matçda 16 qol və 16 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Due Paris təmsilçisi ilə Liqa 1 və Çempionlar Liqasının qalibi olub.
Qeyd edək ki, "Golden Boy" mükafatını ötən il "Barselona" və İspaniya millisinin üzvü Lamin Yamal qazanıb.
