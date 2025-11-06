Kompüter qarşısında işləyənlər üçün təhlükə siqnalı - Görmə və onurğa...
Müasir dövrdə iş həyatının əksər hissəsi kompüter qarşısında keçir. Lakin mütəxəssislər xəbərdarlıq edirlər ki, uzunmüddətli oturaq iş rejimi və ekran qarşısında saatlarla qalmaq həm fiziki, həm də psixoloji sağlamlığa ciddi zərbə vurur.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, oftalmoloqların sözlərinə görə, kompüter qarşısında fasiləsiz işləmək görmə qabiliyyətini zəiflədir, "quru göz sindromu" və göz gərginliyi yaradır. Süni işıqlandırma, parlaq monitor və düzgün məsafənin qorunmaması nəticəsində baş ağrıları və bulanıq görmə halları artır.
Nevroloqlar isə bildirirlər ki, davamlı oturaq vəziyyətdə işləmək onurğa əyriliklərinə, boyun və bel ağrılarına səbəb olur. Bəzi hallarda bu problemlər daimi xarakter alır və müalicə tələb edir.
"Ofis işçiləri hər 40-50 dəqiqədən bir 5-10 dəqiqə fasilə verməli, ayağa qalxıb hərəkət etməlidirlər. Bu, həm qan dövranını yaxşılaşdırır, həm də bel və boyun ağrılarının qarşısını alır," - deyə fizioterapevtlər tövsiyə edir.
Eyni zamanda, kompüter ekranına uzun müddət baxmaq psixoloji gərginliyi artırır. Uzun iş saatları, mavi işığın yuxu ritmini pozması və stress səviyyəsinin yüksəlməsi nəticəsində yuxusuzluq və diqqət dağınıqlığı problemi yaranır.
İT mütəxəssisləri əlavə edirlər ki, iş yerlərində işıqlandırma, masa və oturacaq səviyyəsi düzgün tənzimlənməlidir. Monitor göz səviyyəsində olmalı, oturacaq bel dəstəyinə malik olmalıdır.
Mütəxəssislər hər kəsi "20-20-20" qaydasına əməl etməyə çağırır. Hər 20 dəqiqədən bir, 20 saniyə ərzində, 20 metr uzağa baxmaq faydalıdır.
Beləliklə, düzgün iş şəraiti və fasilələrin qorunması ofis işçilərinin həm məhsuldarlığını, həm də sağlamlığını qorumağa kömək edir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре