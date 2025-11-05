https://news.day.az/azerinews/1793344.html “Bitcoin” dəyər itirdi - Kriptovalyuta bazarında eniş hökm sürür - CƏDVƏL Kriptovalyuta bazarında son qiymətlər məlum olub. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, ən bahalı kriptovalyuta hesab edilən "Bitcoin"in qiyməti son 1 həftədə 10,19% azalaraq 101 691 dollar təşkil edib. "Eterium"un dəyəri isə son 1 həftədə 17,93% azalaraq 3,300 dollar olub. Kriptovalyutaların son 1 həftəyə nəzərən qiymət dəyişimi:
|
Adı
|
Dəyəri (ABŞ dolları)
|
Son bir həftə üzrə dəyişimi
|
Bitcoin
|
101,691
|
-10.19%
|
Ethereum
|
3,300
|
-17.93%
|
Tether USDt
|
1.0008
|
-0.03%
|
XRP
|
2.2300
|
-16.31%
|
Solana
|
156.492
|
-21.15%
|
BNB
|
943.60
|
-15.71%
|
Hyperliquid
|
40.8454
|
-17.08%
|
Dogecoin
|
0.163446
|
-16.79%
|
Cardano
|
0.5326
|
-18.67%
|
TRON
|
0.286595
|
-3.94%
|
Chainlink
|
14.75
|
-18.87%
