“Bitcoin” dəyər itirdi - Kriptovalyuta bazarında eniş hökm sürür

Kriptovalyuta bazarında son qiymətlər məlum olub.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, ən bahalı kriptovalyuta hesab edilən "Bitcoin"in qiyməti son 1 həftədə 10,19% azalaraq 101 691 dollar təşkil edib.

 

"Eterium"un dəyəri isə son 1 həftədə 17,93% azalaraq 3,300 dollar olub.

Kriptovalyutaların son 1 həftəyə nəzərən qiymət dəyişimi:

Adı

Dəyəri (ABŞ dolları)

Son bir həftə üzrə dəyişimi

Bitcoin

101,691

-10.19%

Ethereum

3,300

-17.93%

Tether USDt

1.0008

-0.03%

XRP

2.2300

-16.31%

Solana

156.492

-21.15%

BNB

943.60

-15.71%

Hyperliquid

40.8454

-17.08%

Dogecoin

0.163446

-16.79%

Cardano

0.5326

-18.67%

TRON

0.286595

-3.94%

Chainlink

14.75

-18.87%