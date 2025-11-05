https://news.day.az/azerinews/1793345.html Avtobuslarla bağlı MÜHÜM YENİLİK - İlin sonunadək... İlin sonunadək bütün marşrut avtobuslarında NFC ödəniş sistemi tam şəkildə tətbiq olunacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq "K Group Bakıkart"dan bildirilib bildirilib. Məlumata görə, bu addım sərnişinlərə metro və avtobuslarda eyni ödəniş rahatlığından istifadə imkanı yaradacaq.
Avtobuslarla bağlı MÜHÜM YENİLİK - İlin sonunadək...
İlin sonunadək bütün marşrut avtobuslarında NFC ödəniş sistemi tam şəkildə tətbiq olunacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq "K Group Bakıkart"dan bildirilib bildirilib.
Məlumata görə, bu addım sərnişinlərə metro və avtobuslarda eyni ödəniş rahatlığından istifadə imkanı yaradacaq.
Bildirilib ki, bu layihə ilə Bakı nəqliyyatı daha çevik, müasir və texnoloji bir mərhələyə qədəm qoyur.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре