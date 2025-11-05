326 milyonluq qaçaqmalçılıq təsdiqləndi
Kölgə iqtisadiyyatı qurmaqla ölkədən qaçaq yolla 326 milyonluq məhsul çıxarmaqda və qanunsuz sahibkarlıqda ittiham olunan şəxslərin məhkəmə araşdırması başa çatıb.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində (DTX) ibtidai istintaqı aparılmış cinayət işi üzrə hökm oxunub.
Məhkəmə belə qənaətə gəlib ki, təqsirləndirilən şəxslərə verilmiş ittihamlar çoxsaylı dəlil və sübutlarla təsdiqini tapıb. Hökmə əsasən, Zöhrab Hidayətov 9, Elvin Şirinov 8, Qaçqın Hümbətov isə 7 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Qeyd edək ki, təqsirləndirilən Elvin Şirinov barəsində mətbuatda maraqlı detallar yer alır. Belə ki, ötən illər üzrə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi (İİTKM) "İxrac icmalı"na əsasən, əvvəllər, məsələn 2021-ci ildə E.Şirinov ümumiyyətlə qeyri-dövlət (özəl) ixracatçı subyektlər sırasında olmadığı halda, 2023-cü ildə qəfildən qeyri-dövlət ixracatçı subyektlərin sıralanmasında ilk onluqda 1-ci yeri tutub.
Görünən odur ki, Elvin Şirinov adı əvvəllər heç yerdə getməyən, birgə ittiham edildiyi dustaq yoldaşı Zöhrab Hidayətov tərəfindən qurulmuş böyük kölgə iqtisadiyyatı maxinasiyasının iştirakçılarından yalnız biridir. İş materiallarında bəhs etdiyimiz cinayətlərlə bağlı kifayət qədər faktlar yer alıb.
