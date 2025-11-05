https://news.day.az/azerinews/1793384.html Meteohəssas insanlar üçün sabahın PROQNOZU Noyabrın 6-da gözlənilən tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Day.Az-a verilən məlumata görə, Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir.
