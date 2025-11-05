"Qarabağ" və "Çelsi" komandalarının start heyətləri açıqlanıb
"Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqası Liqa mərhələsinin 4-cü turu çərçivəsində Bakıda "Çelsi"ni qəbul edir.
Day.Az xəbər verir ki, komandalar saat 21:45-də start götürəcək matçda meydana aşağıdakı heyətlərlə çıxacaqlar:
"Qarabağ": 99. Mateuş Koxalski, 44. Elvin Cəfərquliyev, 81. Kevin Medina, 13. Bəhlul Mustafazadə, 2. Meteus Silva, 8. Marko Yankoviç, 35. Pedro Bikalo, 20. Kadi Borges, 15. Leandro Andrade, 10. Abdullah Zubir (k), Kamilo Duran
Baş məşqçi: Qurban Qurbanov
"Çelsi": 1. Robert Sançes, 3. Mark Kukureya, 4. Tosin Adarabioyo, 21. Yorrel Ato, 24. Ris Ceyms (k), 17. Andrey Santos, 45. Romae Lavia, 32. Tirik Corc, 11. Ceymi Gittens, 41. Estevao, 20. Joao Pedro
Baş məşqçi: Entso Mareska
