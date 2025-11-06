https://news.day.az/azerinews/1793596.html Azərbaycan bp ilə "yaşıl enerji" layihələrinin inkişafını müzakirə edib Azərbaycan bp ilə karbohidrogen və "yaşıl enerji" layihələrinin inkişafı və strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsini müzakirə edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" hesabında paylaşım edib.
Azərbaycan bp ilə "yaşıl enerji" layihələrinin inkişafını müzakirə edib
Azərbaycan bp ilə karbohidrogen və "yaşıl enerji" layihələrinin inkişafı və strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsini müzakirə edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" hesabında paylaşım edib.
"bp-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Ciovanni Kristofoli ilə səmərəli görüş keçirdik. Karbohidrogen və "yaşıl enerji" layihələrinin inkişafı və strateji tərəfdaşlığımızın möhkəmləndirilməsinə dair müzakirələr apardıq", - paylaşımda qeyd edilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре