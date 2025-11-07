"Neft Daşları"nda indiyədək hasil olunan neft və qazın həcmi açıqlanıb

"Neft Daşları" yatağından işlənilməsinə başlanılandan bu ilin noyabrın 1-dək 181,8 milyon ton neft hasil edilib.

Bu barədə Day.Az SOCAR-a istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, hesabat dövründə yataqdan 14,2 milyard kubmetr qaz hasil edilib.

Qeyd edək ki, "Neft Daşları" - dənizdə salınan ilk neft şəhəri və açıq dənizdə sənaye üsulu ilə neftçıxarmanın başlandığı məkandır. 7 noyabr 1949-cu ildə burada hasil olunan ilk neft Azərbaycan və dünya enerji tarixində yeni bir mərhələnin əsasını qoydu. Həmin gündən etibarən "Neft Daşları" ölkəmizin neft-qaz sənayesinin inkişafında mühüm rol oynayır.