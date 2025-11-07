“İçərişəhər” metrosunda sürət dövrü başlayır!
"İçərişəhər" stansiyasının arxasında inşa ediləcək yeni dönmə kamerası Bakı Metropolitenində intervalın azaldılmasına şərait yaradacaq, lakin bu proses sərnişinlərin hərəkətinə heç bir maneə törətməyəcək.
Day.Az xəbər verir ki, bunu "Bakı Metropoliteni" QSC-nin nümayəndəsi Bəxtiyar Məmmədov deyib.
O bildirib ki, işlər stansiyanın fəaliyyətinə və sərnişin təhlükəsizliyinə təsir göstərməyəcək şəkildə planlaşdırılıb:
"İşlər elə qaydada aparılacaq ki, qatarlar əvvəlki kimi "İçərişəhər" stansiyasına daxil olub sərnişinlərini daşıyacaq. Əsas məsələ tam təhlükəsiz şəraitdə infrastrukturun yenilənməsini təmin etməkdir. Bu, metro üçün çox vacib inşaat məsələsidir, çünki gələcəkdə xətlərin ayrılması ilə əlaqədar intervalın azaldılması böyük əhəmiyyət kəsb edəcək".
B. Məmmədov vurğulayıb ki, inşaat sahəsi stansiyanın qala istiqamətində deyil, əks tərəfdə yerləşəcək:
"Həmin ərazidə aparılacaq işlər qala tərəfinə gediş-gəlişə, sərnişin axınına heç bir təsir göstərməyəcək. Stansiyanın yaxınlığında insanların hərəkətinə mane olacaq heç bir məhdudiyyət planlaşdırılmır".
O əlavə edib ki, layihənin yer seçimi və texniki həlli ilə bağlı işlər artıq yekunlaşmaq üzrədir:
"Layihələndirmə mərhələsi başa çatmaq üzrədir. İstifadə olunacaq üsullar, inşaat texnologiyaları və görüləcək yeniliklər yaxın dövrdə ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Bu ilin sonuna qədər layihə üzrə fəal mərhələyə başlanması, növbəti ildən isə inşaat işlərinin intensiv şəkildə aparılması gözlənilir".
