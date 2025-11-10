https://news.day.az/azerinews/1794365.html Müdafiə Nazirliyi Atatürkün anım günü ilə bağlı paylaşım edib Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Mustafa Kamal Atatürkün vəfatının 87-ci ildönümü ilə bağlı paylaşım edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə nazirlik sosial şəbəkə platformalarında məlumat yayıb. "10 Noyabr Mustafa Kamal Atatürkün anım günüdür. Hörmət və ehtiramla anırıq!", - deyə paylaşımda qeyd edilib.
