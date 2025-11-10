Müdafiə Nazirliyi Atatürkün anım günü ilə bağlı paylaşım edib

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Mustafa Kamal Atatürkün vəfatının 87-ci ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə nazirlik sosial şəbəkə platformalarında məlumat yayıb.

"10 Noyabr Mustafa Kamal Atatürkün anım günüdür. Hörmət və ehtiramla anırıq!", - deyə paylaşımda qeyd edilib.