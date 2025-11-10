https://news.day.az/azerinews/1794426.html Sarkozi həbsdən azad edilə bilər Paris Apellyasiya Məhkəməsində dinləmə zamanı prokurorluğun nümayəndəsi sabiq Fransa prezidenti Nikola Sarkozini məhkəmə nəzarəti altında azad etmək təklifi ilə çıxış edib. Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Sarkozi həbsdən azad edilə bilər
Paris Apellyasiya Məhkəməsində dinləmə zamanı prokurorluğun nümayəndəsi sabiq Fransa prezidenti Nikola Sarkozini məhkəmə nəzarəti altında azad etmək təklifi ilə çıxış edib.
Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Qeyd edək ki, sentyabr ayında məhkəmə Sarkozini 2007-ci il seçki kampaniyasının Liviya hakimiyyəti tərəfindən qanunsuz maliyyələşdirilməsində günahkar bilib və ona 5 il azadlıqdan məhrumetmə cəzası verib.
Bundan əlavə, məhkəmə sabiq prezidentə 100 min avro cərimə kəsib və beş il müddətinə dövlət vəzifələrində işləməsini qadağan edib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре