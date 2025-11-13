Namiq Qarçuxurlu illər sonra bunu etdi

Meyxanaçı və müğənni Namiq Qaracuxurlu uzun fasilədən sonra məclislərdən birində meyxana ifa edib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi məclisdə həmkarlarından biri ilə deyişmə şəklində meyxana söyləyib.

Həmin anların görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılaraq böyük maraq doğurub.

Qeyd edək ki, Namiq Qaracuxurlu uzun zamandır populyarlıq qazandığı meyxana sənətindən uzaqlaşaraq fəaliyyətini müğənni kimi davam etdirir.