https://news.day.az/azerinews/1795311.html SOCAR-ın Gürcüstana yatırdığı investisiyaların həcmi 2,1 milyard ABŞ dollarına çatır - Nazir Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Gürcüstana yatırdığı investisiyaların həcmi 2,1 milyard ABŞ dollarına çatır. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" hesabında paylaşım edib.
SOCAR-ın Gürcüstana yatırdığı investisiyaların həcmi 2,1 milyard ABŞ dollarına çatır - Nazir
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Gürcüstana yatırdığı investisiyaların həcmi 2,1 milyard ABŞ dollarına çatır.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" hesabında paylaşım edib.
"Tbilisidə Gürcüstanın iqtisadiyyat və davamlı inkişaf naziri Mariam Kvrivişvili ilə strateji enerji tərəfdaşlığımızın prioritetlərini və yeni layihələrin qarşılıqlı faydalı əsasda inkişafını müzakirə etdik. SOCAR-ın Gürcüstana yatırdığı investisiyaların həcmi 2,1 milyard ABŞ dollarına çatır. Bu ilin ilk 9 ayında ölkəyə 1,5 milyard kubmetr təbii qaz tədarük edilib, elektrik enerjisi ixracı isə 372 milyon kVt/saat olub".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре