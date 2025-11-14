https://news.day.az/azerinews/1795456.html 25 dəfə əməliyyat olunan qazimiz EVLƏNDİ - VİDEO 25 dəfə əməliyyat keçirən qazimizin ailə həyatı qurması ilə bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə geniş yayılıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, videoda qəhrəman hərbçimizin toy mərasimində xoşbəxt anları, dostlarının və yaxınlarının onu alqışlarla qarşılaması əks olunub.
25 dəfə əməliyyat olunan qazimiz EVLƏNDİ - VİDEO
25 dəfə əməliyyat keçirən qazimizin ailə həyatı qurması ilə bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə geniş yayılıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, videoda qəhrəman hərbçimizin toy mərasimində xoşbəxt anları, dostlarının və yaxınlarının onu alqışlarla qarşılaması əks olunub.
İzləyicilər qazinin yeni həyatına başlamasını böyük sevinc və qürurla qarşılayıblar. Sosial şəbəkə istifadəçiləri paylaşıma çoxsaylı təbriklər yazaraq ona sağlam və xoşbəxt ailə həyatı arzulayıblar.
Toy görüntüləri qısa zamanda minlərlə baxış toplayıb. Qazimizə həyatının bu yeni mərhələsində uğurlar və sağlamlıq diləyənlər olub.
